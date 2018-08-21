مدير عام فرع هيئة الهلال الاحمر بمنطقة الرياض يهنئ منسوبي الهيئة

سعيد العجل(صدى):

قام مدير عام فرع هيئة الهلال الاحمر بمنطقة الرياض المكلف الاستاذ سعد العقيل اليوم بمعايدة منسوبي الهيئة بمنطقة الرياض من اداريين وفنيين وتهنئتهم بحلول عيد الأضحى المبارك، بحضور عدد من قيادات المنطقة .

وتم خلال حفل المعايدة تبادل التهاني والتبريكات سائلاً المولى أن يتقبل من الجميع عملهم وطاعتهم.

وأشاد العقيل بما تحقق بفضل الله تعالى وتوفيقه من ارتفاع في جودة الخدمة الاسعافية الطارئة وتقلص في عدد دقائق الاستجابة للبلاغات بأيدي وطنية مؤهلة ومدربة وباستخدام أجهزة ومعدات حديثة.

وشكر منسوبي غرفة العمليات والمراكز الاسعافية على عطائهم ، حاثَّا على بذل قصارى جهدهم في هذه المهنة الانسانية المتعلقة بإنقاذ الارواح.

سائلاً الله أن يعيده على بلادنا وقيادتنا بالخير واليُمن والأمن والأمان.