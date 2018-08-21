بالصور.. ضبط عمالة مجهولة الهوية تدير مصنع خمور بأبوعريش

تركي السالم(صدى):

أطاحت الدوريات الأمنية التابعة لمحافظة أبو عريش، مساء أمس، بعمالة مجهولة الهوية تدير مصنع خمور، خلال الجولة الميدانية لدوريات المحافظة.

ضبطت الدوريات 17 مستودعًا كبيرًا و6 جوالين صغيرة وأسطوانتي غاز ومكيف صحراوي ومبالغ مالية مزورة.

ومن جانبه أكد محمد بن هادي الشمراني محافظ أبو عريش، أن الدوريات الأمنية تواصل عملها أثناء إجازة عيد الأَحى المبارك وفقًا لتوجيهات أمير منطقة جازان بالنيابة الأمير محمد بن عبدالعزيز؛ لمتابعة احتياجات المواطنين.