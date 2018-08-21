بلدية ” الحازمي ” في بيشة تواصل أعمالها خلال عيد الأضحى المبارك

محمد السعران(صدى):

استعدت بلدية مركز الحازمي ؛ لاستقبال عيد الأضحى المبارك، من خلال تهيئة وتجهيز وتنظيف مصليات الأعياد والحدائق والمتنزهات والمواقع السياحية.

حيث قام قسم صحة البيئة ببلدية الحازمي بمنطقة عسير خلال أول أيام عيد الاضحى المبارك، بعمل عدد(2) جولات على عدد(14) مسالخ وصوالين حلاقه وتم انذار عدد(٧) وتم مصادرة ادوات حلاقه غير صالحه للاستخدام ؛ ذلك خلال جولات ميدانية تفتيشية نفذها المكلفون بدوام العيد على محال المواد الغذائية بالمركز.