بالفيديو.. حكاية مسجد ” الخيف ” التاريخي الذي صلى به 70 نبيًا

علي القحطاني (صدى):

عرضت فضائية ” إم بي سي ” ، تقريرًا عن مسجد الخيف الذي يعتبر أحد المساجد التاريخية الذي صلى فيه أكثر من 70 نبيًا، وذلك بمناسبة موسم الحج السنوي.

ويقع مسجد الخيف على سفح جبل منى الجنوبي بمكة المكرمة بالقرب من الجمرة الصغرى، ويعد وجهة الحجاج في أيام التشريق، وتم تسميته بهذا الاسم نظرًا لما انحدر عن غلظ الجبل وارتفع عن مسيل الماء.

ويعد ثاني أكبر مساجد المشاعر المقدسة، بالإضافة إلى أنه أشهر المساجد على مر العصور، واكتسب المسجد مكانة كبيرة بعد حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، بأنه صلى به 70 نبيًا منهم موسى عليه السلام.

وروى التقرير قول النبي صلى الله علي وسلم: ” صلى في مسجد الخيف سبعون نبيا منهم موسى، كأني أنظر إليه وعليه عباءتان قطوانيتان وهو محرم على بعير من إبل شنوءة مخطوم بخطام ليف له ضفيرتان ” .