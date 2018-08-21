بالفيديو.. سما المصري تسقط أرضا أثناء مطاردة خروف العيد
شارك الراقصة المصرية سما المصري في أضحية عيد الأَضحى هذا العام، حيث عايدت على متابعيها وهي تغسل خروف العيد.
ونشرت سما المصري مقطع فيديو على حسابها الرسمي على ” فيسبوك ” وهي تغسل الخروف، لكنها هرب منها فركضت خلفه وسقطت أرضًا.
وعلقت سما الصمري على هذا المشهد، قائله ” انا الخروف يوقعني علي بطني ذي الجردل كده؟؟ انا مش هاسكت “.
جنو بيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 9763 ] نشر منذ 28 دقيقة
سلامات😁تعالي اعلمش السلخ☺😂وربي سلخت مع اخواني اشوي😊😁😂بس اخرها طردوني😢😁