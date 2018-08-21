بالفيديو.. سما المصري تسقط أرضا أثناء مطاردة خروف العيد

القاهرة(صدى):

شارك الراقصة المصرية سما المصري في أضحية عيد الأَضحى هذا العام، حيث عايدت على متابعيها وهي تغسل خروف العيد.

ونشرت سما المصري مقطع فيديو على حسابها الرسمي على ” فيسبوك ” وهي تغسل الخروف، لكنها هرب منها فركضت خلفه وسقطت أرضًا.

وعلقت سما الصمري على هذا المشهد، قائله ” انا الخروف يوقعني علي بطني ذي الجردل كده؟؟ انا مش هاسكت “.