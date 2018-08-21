سمو ولي العهد يتلقى اتصالًا هاتفيًا من ولي عهد الكويت و ولي عهد الأردن

واس(صدى):

تلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اتصالاً هاتفيًا اليوم، من صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح ولي العهد بدولة الكويت.

وجرى خلال الاتصال تبادل التهنئة بمناسبة عيد الأضحى المبارك، سائلين الله أن يعيد هذه المناسبة على الأمتين العربية والإسلامية بالخير والمسرات.

كما تلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد ، اتصالاً هاتفيًا اليوم، من صاحب السمو الملكي الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي عهد الأردن.

وجرى خلال الاتصال تبادل التهنئة بمناسبة عيد الأضحى المبارك، سائلين الله أن يعيد هذه المناسبة على الأمتين العربية والإسلامية بالخير والبركات.