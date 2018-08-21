مستشفى الدلم يقيم حفل معايدة لمنسوبيه.

علي القحطاني (صدى):

أقام مستشفى الامير سلمان بن محمد بمحافظة الدلم ممثلا بقسم العلاقات العامة ، حفل المعايدة السنوي لمنسوبيه بمناسبة عيد الاضحى المبارك، بحضور سعادة الاستاذ بندر بن عبدالله الصالح مدير المستشفى بالانابة والمدير الطبي الدكتور محمود ابو خليل و نائب رئيسة التمريض اشواق مطششي.وكافة الزملاء العاملين خلال فترة التكليف الرسمية.

وتبادل الجميع التهاني والتبريكات بمناسبة العيد، سائلين الله تعالى أن يعيده على الأمتين الإسلامية والعربية باليمن والخير والبركة.عقب ذلك قام مدير المستشفى بالانابة بجولة معاينة على المرضى المنومين في الاقسام الداخلية و وحدة الغسيل الكلوي ، وفي نهاية الجولة تمنى السلامة للجميع وقدم شكرة للزملاء العاملين خلال فترة العيد.