خادم الحرمين الشريفين يتلقى اتصالاً هاتفيًا من الرئيس المصري
تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ اتصالاً هاتفيًا اليوم، من فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، قدم خلاله التهنئة بحلول عيد الأضحى المبارك.
وأعرب الملك المفدّى عن شكره لفخامة الرئيس المصري على التهنئة بهذه المناسبة السعيدة، سائلاً الله عز وجل أن يعيدها على الأمتين الإسلامية والعربية باليمن والبركات.
ماجد مرزوق الخماش[ عدد التعليقات: 66 ] نشر منذ 32 دقيقة
مهما وفينا لكم بالوفاء مانلحق جزاكم ياوالدنا الغالي الملك سلمان بن عبدالعزيزآل سعود والحمدلله اليوم نحن رجال تعلمنا في المدارس والجامعات وتوظفنافوفائنا لكم ولوطنا واجب فكلنا سلمان وكلنا محمد بن سلمان الله يديكم عزوذخرلنا ولمملكتنا الحبيبه ودام عز الوطن الحبيب شامخاً عزيزاً مجيداً