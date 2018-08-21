خادم الحرمين الشريفين يتلقى اتصالاً هاتفيًا من الرئيس المصري

واس(صدى):

تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ اتصالاً هاتفيًا اليوم، من فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، قدم خلاله التهنئة بحلول عيد الأضحى المبارك.

وأعرب الملك المفدّى عن شكره لفخامة الرئيس المصري على التهنئة بهذه المناسبة السعيدة، سائلاً الله عز وجل أن يعيدها على الأمتين الإسلامية والعربية باليمن والبركات.