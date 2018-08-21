بالصور.. في موقف مؤثر.. حاج مسن يكافأ أحد الكشافة

علي القحطاني (صدى):

كافأ حاج كبير في السن، رجل الكشافة التابعة لجمعية الكشافة العربية السعودية والذي كان يدفعه على عربة ويساعده، بالدعاء له والتضرع إلى الله وسط دموعه.

وروى الكشاف عبدالعزيز بن مقرن المقرن تفاصيل ما حدث، قائلًا ” أخذت الحاج من مركز الإرشاد لتوصيله إلى مقر حملته، وقدمت له بعض الخدمات البسيطة بالطريق كالماء أو تظليل رأسه بالشمسية ” .

وأضاف ” تفاجأت به يطلب مني أن أتوقف وأوجهه ناحية القبلة، ليبدأ بالدعاء لخادم الحرمين الشريفين، ولأبناء المملكة على ما يقدمون من خدمات كبيرة للحاج، ثم سألني عن اسمي، ليبدأ بالدعاء لي ولوالدي ” .

وأكد عبدالعزيز أن هذا الموقف جاء في أعظم أيام السنة من حاج يرجو رحمة ربه ومخافة عذابه بأبصار متذللة وعنق متطلع إلى السماء، لافتًا إلى أن ماحدث مفاجأة كبيرة له لم يكن يتوقعها.