5700 جولة تفتيشية نفذتها الفرق الرقابية بوزارة التجارة في المشاعر المقدسة خلال 9 أيام

محمد السعران(صدى):

تواصل وزارة التجارة والاستثمار جهودها الميدانية في المشاعر المقدسة وأماكن تواجد حجاج بيت الله الحرام بفرض الرقابة على الأسواق والمنشآت التجارية، ونفذت خلال الفترة من الثاني وحتى العاشر من شهر ذو الحجة (5.695) جولة تفتيشية على المنشآت التجارية لمراقبة منافذ البيع والتحقق من وفرة السلع التموينية والغذائية وصلاحيتها للاستهلاك وضمان عدم وجود أي مخالفات.

ونتج عن الجولات التفتيشية التي نفذتها الفرق الرقابية المنتشرة في المشاعر المقدسة والمنطقة المركزية خلال الثلث الأول من شهر ذو الحجة ضبط ومصادرة (86.149) سلعة غذائية واستهلاكية وإيقاع مخالفات وغرامات فورية على (749) منشأة مخالفة.

واشتملت الضبطيات على (47.518) منتج مخالف للمواصفات و(29.324) منتج مغشوش و(8.511) سلعة منتهية الصلاحية، و(796) منتج مخالف لنظام العلامات التجارية.

وتحرص وزارة التجارة والاستثمار على تكثيف جهودها الميدانية لتقديم أفضل الخدمات لحجاج بيت الله الحرام ضمن خطتها المتكاملة لموسم حج هذا العام، وتواصل الفرق الرقابية مهام الإشراف على منافذ البيع ومراقبة الأسواق، والتأكد من صلاحية السلع ومطابقتها للمواصفات القياسية المعتمدة، إضافة إلى الرقابة على مراكز ومحال اطارات المركبات وتغيير الزيوت، ومعايرة مضخات الوقود والتحقق من جودتها..

ودعت الوزارة عموم المستهلكين للتواصل معها في حال وجود شكاوى أو ملاحظات عبر مركز البلاغات على الرقم (1900) أو عبر تطبيق “بلاغ تجاري” أو الموقع الرسمي للوزارة على الإنترنت.