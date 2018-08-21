خادم الحرمين الشريفين يتلقى اتصالاً هاتفيًا من ولي عهد الكويت
تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ، اتصالاً هاتفياً، اليوم من صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح ولي العهد بدولة الكويت هنأه خلاله بعيد الأضحى المبارك.
وقد بادله الملك المفدى التهنئة بهذه المناسبة، سائلاً المولى أن يعيدها على الأمتين الإسلامية والعربية باليمن والبركات.
ماجد مرزوق الخماش[ عدد التعليقات: 66 ] نشر منذ 17 دقيقة
جينا من الطائف والطائف رخاء، يالبيه ياوالدنا وملكنا الغالي الملك سلمان تفداك نفسي ياسلمان العزياسلمان الخير ياسلمان الطيب ياسلمان الوفاء ودام عزالوطن شامخ عزيزاً مجيداً بظلك ياوالدنا وملكنا الغالي سلمان حفظك الله وبظل ولي عهدنا الغالي سيدي صاحب السموالملكي الأميرمحمد بن سلمان آل سعود حفظه الله