خادم الحرمين الشريفين يتلقى اتصالاً هاتفيًا من ولي عهد الكويت

واس(صدى):

تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ، اتصالاً هاتفياً، اليوم من صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح ولي العهد بدولة الكويت هنأه خلاله بعيد الأضحى المبارك.

وقد بادله الملك المفدى التهنئة بهذه المناسبة، سائلاً المولى أن يعيدها على الأمتين الإسلامية والعربية باليمن والبركات.