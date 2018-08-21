حقيقة حمل ميجان ماركل وعلاقتها بصورة الأمير تشارلز

لندن(صدى):

أثيرت الشكوك حول حمل ميجان ماركل خلال الفترة الأخيرة، خاصة بعدما قرر الزوجان الأمير هاري وميجان ماركل أخذ إجازة لمدة شهر من المهام الملكية.

وزادت هذه الشكوك خاصة حول أن ميجان حامل بصبي، بعدما انتشرت صورة للأمير تشارلز والد الأمير هاري ممسكًا بدميتين على شكل دب باللون الأزرق.

ولكن في الوقت الذي طرحت فيه مجلة Woman’s Day Australia سؤال على غلافها ” هل تكون ميجان ماركل حاملًا بصبي؟ ” ، أكدت مصادر أن صورة الأمير تشارلز تعود إلى أكثر من شهر خلال رحلته إلى Devon، ولا علاقة لها بحمل ميغان.

كما أشارت إلى أنّها والأمير هاري لن يكونا في إجازة، حيث كانا في إيطاليا منذ فترة وقبلها في Oxfordshire، بل لديهما مجموعة دعوات لمناسبات بين الرابع والسادس من سبتمبر عليهما تلبيتها.