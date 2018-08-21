علي القحطاني (صدى):

أعلن اللواء ناصر القحطاني مساعد قائد قوات أمن الحج، اليوم الثلاثاء، وفاة 4 حجاج من كبار السن في مشعر عرفات.

وقال ” القحطاني ” إنه تم رصد عدد من حالات النشل وتم استقبال العديد من البلاغات بشكل ذلك الأمر، بالإضافة لضبط حالة يشتبه بأنها ” شعوذة ” وجاري التحقيق في الأمر.

وأضاف أن الحجاج صعدوا إلى عرفة بنجاح في ظل العديد من الحوادث الطبيعية، مؤكدًا أن الوضع الأمني ممتاز حتى الآن وفقًا للخطة الموضوعة لتلك الأيام المباركة.

وأكمل أن معدل الحوادث أقل من الأعوام الماضية بشكل كبير، منوهًا أن قوات الأمن جاهزين لخدمة ضيوف الرحمن والحفاظ على أمنهم وحياتهم حتى يعودوا إلى بلادهم سالمين.