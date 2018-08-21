كمامات ومعقمات طبية.. هدايا الشؤون الصحية المدرسية بتعليم مكة للحجاج

محمد السعران(صدى):

وزعت الشؤون الصحية المدرسية بالإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة عدد من الكمامات ” الأقنعة الطبية ” والعديد من المعقمات الخاصة بالأيدي والمناديل الورقية وأدوات النظافة الشخصية على ضيوف الرحمن حجاج بيت الله الحرام ، وذلك بهدف نشر الوعى الصحي بين الحجاج .

وأبان مدير الشؤون الصحية المدرسية بتعليم مكة محمد بن مستور الصليمي بأن هذه المشاركة تأتي امتداداً للأعمال التطوعية والخدمات الأخرى التي تنفذها الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة بكافة إداراتها في عدة مجالات ..

مشيراً إلى أن الهدايا الصحية المقدمة لضيوف الرحمن عبارة عن كمامات ” أقنعة طبية ” ومعقمات للأيدي ومناديل ورقية بالإضافة إلى أدوات النظافة الشخصية والتي تهدف إلى نشر الثقافة الصحية وتوعية ضيوف الرحمن بضرورة استخدام الأدوات الصحية الضرورية التي يجب أن تكون بحوزة الحاج من أجل حج تتوفر فيه كافة الاشتراطات الصحية التي تحرص عليها الجهات الصحية في المملكة .