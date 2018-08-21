أتلتيكو مدريد يتلقى ضربة موجعة مع افتتاح الموسم الجديد

ماجد محمد(صدى):

تلقى فريق أتلتيكو مدريد الإسباني، ضربة موجعة بمطلع الموسم الجديد، بعدما تأكد غياب لاعب الفريق فيتولو لمدة تتراوح من أسبوعين إلى 4 أسابيع.

وكان ” فيتولو ” قد تعرض لإصابة في الركبة بمباراة الفريق الماضية أمام فالنسيا التي أقيمت أمس في افتتاح مباريات الفريقين بالدوري الإسباني، وانتهت بالتعادل الإيجابي 1-1.

وأكد التقرير الطبي للاعب، أنه يعاني من التواء من الدرجة الثانية في الركبة، وقد تبعده تلك الإصابة عن الملاعب لمدة شهرًا لتلقي العلاج.

ومن المتوقع أن يدفع دييجو سيميوني مدرب أتلتيكو مدريد، بزميله جيلسون مارتنز بعدما تألق في مباراة فالنسيا بعد مشاركته كبديل.