القنصلية في مومباي تؤكد: إخلاء المواطنين من المناطق المنكوبة بكيرلا

عادل الحربي (صدى):

أصدرت قنصلية المملكة في مومباي، اليوم الثلاثاء، بيان حول عمليات إخلاء المواطنين من المناطق المنكوبة بولاية كيرلا في الهند.

وأوضحت القنصلية في بيانها أنه تم إجلاء كافة المواطنين من المناطق المنكوبة، وتم ترحيل 246 مواطن من خلال مطار ترايفاندروم عبر الخطوط الجوية السعودية إلى المملكة.

وأضافت أن بعض المواطنين فضلوت استكمال رحلتهم في الهند بعد استقرار حالة الطقس وزوال الخطر، لافتًا إلى عدم تسجيل أي وفيات أوحالة ضرر على المواطنين المتواجدين في الولاية ولله الحمد حتى تاريخ هذا البيان.

وأشارت القنصلية إلى أنها كانت حذرت المواطنين السعوديين المتواجدين في ولاية كيرلا الهندية إشارة إلى التقلبات الجوية في ولاية كيرلا الهندية وما صاحبها من فيضانات في عدة مدن، بضرورة اتباع التعليمات واتخاذ الحيطة والحذر.

كما لفتت إلى أن القنصلية باشرت بأعداد خريطة للمواطنين المتواجدين ي الولاية وإعداد خطة إجلاء من المناطق المنطوبة بالتنسيق مع السلطات المحلية وإشراف سفارة المملكة في نيودلهي بعد رفع مستوى الخطر إلى مستوى الكوارث الطبيعية.