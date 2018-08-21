بانوراما مول يشهد ختام حملة ” اضحيتي “

سعيد العجل(صدى):

شهد بانوراما مول التخصصي الاحد الماضي ختام حملة #اضحيتي للتوعية بكيفية اختيار الأضحية والأماكن المرخصة لشرائها واستخدام أدوات تقطيعها وطريقة حفظ لحومها ومدة الحفظ .

وشاركت في هذه الحملة التى نضمتها أمانة الرياض ممثلة بصحة البيئة بمشاركة ممثلين عن وزارة الصحة ووزارة التجارة والاستثمار والهيئة العامة للغذاء والدواء . وعدد من البنات الصغار مشاهير السوشل ميديا .

واستمرت الحملة ليوميين متتالين تم خلالها توزيع المئات من البرشورات والمطويات التوعية للمتسوقين من الجنسين كما تم توزيع هدايا للاطفال .

ووجدت الحملة ترحيبا وقبولا من الجميع حيث رحبوا بفكرتها كونها اطلعت البعض على معلومات هامة عن كيفية اختيار الأضحية وطريقة حفظ لحومها.

وخرص المشاركين بالحملة على الإجابة على كافة الاسئلة من المتسوقين .

كما قدمت وزارة التجارة والاستثمار شرحا وافيا لهم عن اليه تقديم الشكوى مشترطة وجود فاتورة مع العميل لضمان حقه .فيما نبهت وزارة الصحة إلى ضرورة إبعاد الأطفال عن مناظر ذبح الأضحية حتى لا يؤثر عليهم فيما بعد .

وأوضحت هيئة الغذاء والدواء بأن مدة استخدام لحوم الاضاحي ان كانت مبردة هي من سته إلى سبعة أيام واما في حالة استخدام المجمدات فإن الفترة تتراوح من ستة أشهر إلى سنة .

بدورها حذرت صحة البيئة من شراء الاضاحي من الاحوش العشوائية المنتشرة تحسبا لأمراض قد تنقل عبر الاضاحي للمستهلكين.

يذكر أن حملة #اضحيتي مستمرة في مسالخ العاصمة طيلة فترة ايام عيد الاضحى المبارك وستتلقى كافة الملاحظات حولها على موقعها الإلكتروني أو عبر مركز بلاغات الامانة 940.