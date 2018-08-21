نشر : منذ 1 ساعة 1٬750 3 الاخبار المحلية بالفيديو.. أحد أبطال الحد الجنوبي يوجه أبيات شعرية لابنه نايف السالم(صدى): نظم أحد الأبطال المرابطين في الحد الجنوبي أبيات شعرية إلى ابنه بمناسبة عيد الأضحى المبارك. وظهر في مقطع فيديو الوالد المرابط وسط زملائه في مجلسهم، ويلقي أبيات الشعر الموجهه إلى ابنه. الوسوم:الحد_الجنوبي
alfahd42[ عدد التعليقات: 18335 ] نشر منذ 1 ساعة
الله ينصركم وينتقم من ميلشيات الحوثي الارهابية
جعل يحثون في وجيه الحوثيه من التراب يكرم القارئ
ماجد مرزوق الخماش[ عدد التعليقات: 62 ] نشر منذ 30 دقيقة
كلنا مع جنودنا البواسل على الحد الجنوبي بالدعاء اللهم انصرهم وسدد رميهم ودام عزالوطن شامخاً عزيزاًمجيداً
لا يهمونك انا مجنونك[ عدد التعليقات: 1987 ] نشر منذ 7 دقائق
الله يحفظكم وينصركم ويسدد رميكم
اللهم احمهم كما هم في الثغور حامين لمقدسات الحرمين وابناء الحرمين