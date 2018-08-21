بالفيديو.. أحد أبطال الحد الجنوبي يوجه أبيات شعرية لابنه

نايف السالم(صدى):

نظم أحد الأبطال المرابطين في الحد الجنوبي أبيات شعرية إلى ابنه بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

وظهر في مقطع فيديو الوالد المرابط وسط زملائه في مجلسهم، ويلقي أبيات الشعر الموجهه إلى ابنه.