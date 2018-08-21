الاتهامات تواصل ملاحقة النظام القطري بعد تقديم رشوة لمساعد ترامب

طلال الضوي(صدى):

واصلت الاتهامات في ملاحقة النظام القطري، بعدما أثبتت المحكمة الأمريكية تورط مسؤول قطري في قضية رشوة لمساعد الرئيس دونالد ترامب.

وقالت صحيفة ” ديلي ميل ” البريطانية، إن المحكمة الأمريكية أثبتت تورط أحمد الرميحي الذي يعد من أكبر المسؤولين في النظام القطري، في قضية رشوة لـ ” ستيف بانون ” أحد أكبر مساعدي الرئيس الأمريكي.

وحاول ” الرميحي ” تقديم رشوة لمساعد ترامب من أجل تسهيل تقديم أموال لمسؤولين آخرين في واشنطن، دون معرفة مصدر تلك الأموال أو الغرض من إرسالهم.

وكانت الحكومة القطرية قد أكدت في أكثر من تصريح أن ” الرميحي ” لا يمثل قطر بشكل رسمي، منذ أن ترك وظيفته في شهر مارس 2017، إلا أن محامو ” الرميحي ” فضحوا تلك الإدعاءات بعدما أكدوا أنه عمل مع الحكومة القطرية بعد ترك وظيفته.

وكان ” ألرميحي ” قد حصل على عضوية المجلس الأعلى القطري للشؤون الاقتصادية والاستثمارية، وهو المجلس الذي يترأسه تميم بن حمد أمير قطر، مما يؤكد أن ” الرميحي ” ما زال عضوًا في حكومة قطر.