بالصور.. مشهد مبهر لحافلات الحجاج في مشعر منى

نايف السالم(صدى):

شهدت حركة المرور منذ فجر اليوم، انسيابية كبيرة في مختلف المحاور مع توافد حجاج بيت الله إلى مشعر منى، نظرًا لتنظيم الحافلات بشكل مبهر.

وأظهر رجال المرور جهدًا كبيرًا لتنفيذ الخطط التي أعدت لتلك الأيام المباركة، لمنع الزحام والتكدس المروري، لتظهر المملكة في أبهى صورها بالموسم السنوي.

وحرصت الطائرات على توثيق تلك الجهود من قبل قوات الأمن والمرور، لتنظيم سير الحجاج والحافلات الخاصة بهم تزامنًا مع زحفهم من مزدلفة إلى مشعر منى منذ فجر اليوم.

وظهرت الحافلات كلوحة فنية في مشهد رائع يعكس مدى الجهود المبذولة والنظام الذي تم وضعه لتلك الأيام، في ظل تواجد الآلاف من الجنود والضباط لخدمة ضيوف الرحمن.