امانة الحدود الشمالية توضح عدد ما ذبح من الاضاحي في المسالخ الثابتة

محمد السعران(صدى):

كشفت أمانة منطقة الحدود الشمالية أن عدد ما ذبح من الأضاحي في المسالخ الثابتة، بلغ 1117 رأساً من الأغنام في أول أيام عيد اﻷضحى المبارك وعدد 24 من الجمال.

وبين الدكتور احمد الياس مدير إدارة المسالخ بأمانة المنطقة أن المسالخ أنجزت هذه المهمة في وقت قياسي، حيث بذلت فرق العمل في مختلف تخصصاتها جهوداً كبيرة من أجل تسريع استلام الأضاحي وتسليمها لأصحابها، والعمل على رفع مستوى الجودة من خلال تطبيق أعلى معايير الجودة، خاصة أن هذا النشاط يتعلق بشكل مباشر بصحة الإنساان .

ونوه الياس بتعاون وتفاعل الأجهزة الأمنية في تنفيذ الخطط المرسومة للموسم بكل تفاصيلها. ولفت النظر إلى أن مختلف إدارات الأمانة تكاتفت مع الإدارة إدارة المسالخ لتنفيذ البرنامج الموسمي، وهي: ، الإدارة العامة لنظافة ، الإدارة العامة للعلاقات للاعلام ، مثمنا هذا التعاون في سبيل الرقي بخدمات الأمانة.