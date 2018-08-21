إشبيلية يقدم عرضًا للتعاقد مع فالكي نجم تورينو

ماجد محمد(صدى):

أبدى فريق إشبيلية الإسباني، رغبته في التعاقد مع إياجو فالكي جناح فريق تورينو الإيطالي، في فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وقالت صحيفة ” لا ستامبا ” ، إن الفريق الأندلسي قدم عرضًا رسميًا بمبلغ 20 مليون يورو للتعاقد مع اللاعب، وذلك قبل أيام قليلة من غلق فترة القيد.

وكان صاحب الـ 28 عامًا قد انضم لصفوف تورينو في فترة الانتقالات الشتوية عام 2017 قادمًا من روما، وسبق ولعب في أندية توتنهام وريال مدريد وبرشلونة للناشئين.

يذكر أن فترة الانتقالات الصيفية بالدوري الإسباني سيتم إغلاقها يوم 31 أغسطس الجاري، ويسعى الفريق الأندلسي لحسم الصفقة سريعًا.