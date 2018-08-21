قصة حياة مشردين.. حققا حلم الزواج بعد 30 عاما تحت كوبري

لندن(صدى):

تناول موقع ” الإندبندنت ” البريطاني، قصة حياة مشردين يعقدان قرانهما بمساعدة الغرباء في واقعة لا تتكرر كثيرًا.

وروى الموقع قصة حياة المشردين، بأنهما بقوا 30 عامًا تحت كوبري على إحدى الطرق السريعة، حتى اشتهرا باسم ذلك الكوبري باعتبارهما جزءً منه.

وأضاف الموقع أن الثنائي لويلين جينكر وسيسيليا ابسولوم دائمًا ما كانا يحلمان بالزواج لكن ظروف الحياة لم تساعدهما، لكن حلمهما تحقق عندما أكملا الـ 40 عامًا.

ويعيش الثنائي في حي يقع في مدينة كيب تاون بجنوب إفريقيا، وبدأ سكان الحي في محاولة إسعادهما بالمساهمة في زواجهما.

وتبرعت إحدى السكان بفستان زفافها للعروس التي أبدت سعادة كبيرة بذلك، مؤكدة أنهم عانوا كثيرًا والآن يستحقون السعادة.

كما تكفل سكان الحي بنفقات الحفل بالكامل من خلال التبرعات بمساهمة من مجلس المدينة، وحضر 100 شخصًا من ضمنهم أصدقاؤهم المشردون في الأحياء الأخرى.