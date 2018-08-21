رئيس ريال مدريد يستعد لتفجير مفاجأة في الأسبوع الأخير للميركاتو

طلال الغامدي(صدى):

أكدت صحيفة ” أس” الإسبانية، أن فريق ريال مدريد يتفاوض مع باريس سان جيرمان الفرنسي، للحصول على خدمات البرازيلي نيمار دا سيلفا، أو الفرنسي كيليان مبابي.

ويسابق الفريق الملكي الزمن للحصول على خدمات أحد اللاعبين، خاصة مع اقتراب إغلاق القيد في فترة الانتقالات الصيفية الجارية، والمقرر إغلاقها يوم 31 أغسطس الجاري.

ويحاول فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد، تعويض رحيل نجم الفريق كريستيانو رونالدو إلى يوفنتوس الإيطالي، خاصة بعد تراجع الأداء بشكل كبير في المباريات الماضية، مما تسبب في خسارة السوبر الأوروبي أمام أتلتيكو مدريد.

ووضع ” بيريز ” ما يقرب من 300 مليون يورو للتعاقد مع نيمار أو مبابي، وأكدت الصحيفة أن الأسبوع الأخير بفترة الانتقالات سيشهد مفاجأة كبيرة في ريال مدريد.

يذكر أن فريق يوفنتوس الإيطالي تعاقد مع البرتغالي كريستيانو رونالدو مقابل 105 مليون يورو وهو قيمة الشرط الجزائي للاعب، وتسبب ذلك في تراجع الأداء الهجومي لريال مدريد بشكل كبير.