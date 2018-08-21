بالفيديو.. حليمة بولند تخرج من أزمة طلاقها بإجازة صيفية

أماني الغامدي(صدى):

بدأت الإعلامية الكويتية حليمة بولند الخروج من أزمة انفصالها المفاجيء عن زوجها الأخير المحامي عبدالرازق العنزي بعد 3 شهور فقط من الزواج.

وتغلبت حليمة على هذه الأزمة بقضاء إجازتها الصيفية مع بناتها ووالدتها وبعض أفراد أسرتها المقربين، قبل استئنافها النشاط الإعلامي مرة أخرى.

ونشرت حليمة على حسابها الرسمي على ” سناب شات ” مقطع فيديو مع والدتها دون الكشف عن ملامحها، سائله إذا كانت سعيدة بالأجواء، لترد عليها والدتها بالدعاء، معلقه ” الله يحفظك يا أمي، الله يرزقني رضاكي ورضا والدي وأكون بارة فيكم العمر كله “.

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