أم تتجرد من الإنسانية وقتل طفلتها خنقا أول أيام العيد

القاهرة(صدى):

تجردت أم من الإنسانية وغريزة الأمومة، حيث أٌقدمت على قتل طفلتها خنقًا بشال زوجها حتى لفظت أنفاسها الأخيرة، في أول أيام عيد الأضحى بالعامرية غرب محافظة الإسكندرية في مصر.

وأصدرت مديرية أمن الإسكندرية بيانًا بالواقعة، والذي أكدت خلاله أنه تم العثور على جثة الطفلة ” ع ج ر ” البالغة من العمر عام فقط، معلقة بشال ملفوف حول رقبتها.

وأكدت المديرية أنه تم تشكيل فرقة بحث برئاسة رئيس قسم المباحث الجنائية في المديرية على الفور؛ لكشف غموض الحادث بالتنسيق مع فرع الأمن العام.

وتوصلت التحريات إلى أن والدة المجني عليها هي مرتكبة الواقعة، وتم ضبطها وبمواجهتها اعترفت بإرتكاب الواقعة، لافته إلى أنها لم تتعمد قتل طفلتها حيث انتابتها حالة نفسية سيئة وكانت في حالة عدم إدراك عندما لفت شال خاص بزوجها ” تصادف تواجده بمحل الحادث ” حول رقبة الطفلة وتعليقها بنافذة الحجرة.

كما أشارت إلى أنها بعد ارتكاب الجريمة توجهت لزيارة أحد أقارب زوجها بالمنزل المجاور، وافتعلت مفاجأتها بالحادث عقب عودتها للمنزل مرة أخرى، وسط صياح لعدم افتضاح أمرها، حتى حذر زوجها وأنزل الطفلة وتركها بالحالة التي عثر عليها.

وتم تحرير محضر وعرض المتهمة على النيابة العامة والتي قررت حبس المتهمة لمدة أربعة أيام احتياطيًا على ذمة التحقيق، ويراعى التجديد لها فى الميعاد القانوني، مع انتداب الطبيب الشرعي لتشريح جثة الطفلة وإعداد التقرير اللازم، بالإضافة إلى تحريات المباحث عن الواقعة وظروفها وملابساتها.