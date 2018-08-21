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تحذير من عوالق ترابية ورؤية غير جيدة بالرياض

تحذير من عوالق ترابية ورؤية غير جيدة بالرياض
حمود العنزي (صدى):

أطلق النظام الآلي للإنذار المبكر التابع للهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم الثلاثاء، تحذيرًا على منطقة الرياض من رؤية غير جيدة بسبب العوالق الترابية والأتربة المثارة.

وأوضح الإنذار المبكر أن الحالة تبدأ من الساعة التاسعة مساء اليوم الثلاثاء حتى الخامسة عصر غد الأربعاء.

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5 تعليقات

[ عدد التعليقات: 18335 ] نشر منذ 23 دقيقة

الله الحافظ

[ عدد التعليقات: 18335 ] نشر منذ 22 دقيقة

يارب رحمتك

[ عدد التعليقات: 2895 ] نشر منذ 20 دقيقة

البراد يجي بعده تدريجي
جهز الفروه ياااااولد😨

[ عدد التعليقات: 18335 ] نشر منذ 15 دقيقة

جاهزه
بس وين البراد

[ عدد التعليقات: 10754 ] نشر منذ 5 دقائق

أخوي وحبيب قلبي💚↩ابو تركي💚.
.
عيدك مبارك وكل عام وإنت بألف خــير وصحه وسعاده .
.
عسى ربي لايحرمنا من شوفتك ألغاليه وطلعتك ألبهيه .🤗❤️️🤗.

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