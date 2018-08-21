تحذير من عوالق ترابية ورؤية غير جيدة بالرياض

حمود العنزي (صدى):

أطلق النظام الآلي للإنذار المبكر التابع للهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم الثلاثاء، تحذيرًا على منطقة الرياض من رؤية غير جيدة بسبب العوالق الترابية والأتربة المثارة.

وأوضح الإنذار المبكر أن الحالة تبدأ من الساعة التاسعة مساء اليوم الثلاثاء حتى الخامسة عصر غد الأربعاء.

اقرأ أيضًا: