تحذير من عوالق ترابية ورؤية غير جيدة بالرياض
أطلق النظام الآلي للإنذار المبكر التابع للهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم الثلاثاء، تحذيرًا على منطقة الرياض من رؤية غير جيدة بسبب العوالق الترابية والأتربة المثارة.
وأوضح الإنذار المبكر أن الحالة تبدأ من الساعة التاسعة مساء اليوم الثلاثاء حتى الخامسة عصر غد الأربعاء.
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alfahd42[ عدد التعليقات: 18335 ] نشر منذ 23 دقيقة
الله الحافظ
alfahd42[ عدد التعليقات: 18335 ] نشر منذ 22 دقيقة
يارب رحمتك
↩ابو تركي[ عدد التعليقات: 2895 ] نشر منذ 20 دقيقة
البراد يجي بعده تدريجي
جهز الفروه ياااااولد😨
alfahd42[ عدد التعليقات: 18335 ] نشر منذ 15 دقيقة
جاهزه
بس وين البراد
. راعــي الـددســـن .[ عدد التعليقات: 10754 ] نشر منذ 5 دقائق
أخوي وحبيب قلبي💚↩ابو تركي💚.
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عيدك مبارك وكل عام وإنت بألف خــير وصحه وسعاده .
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عسى ربي لايحرمنا من شوفتك ألغاليه وطلعتك ألبهيه .🤗❤️️🤗.