نشر : منذ 2 ساعتين 1٬764 2 الاخبار المحلية الدفاع الجوي يعترض صاروخ باليستي فوق سماء جازان تركي السالم(صدى): اعترضت قوات الدفاع الجوي، اليوم الثلاثاء، صاروخًا باليستيًا أطلقته مليشيا الحوثي التابعة لإيران باتجاه جازان. ومن المنتظر أن يصدر التحالف العربي بيانًا بشأن تفاصيل الاعتراض. الوسوم:جازان
ماجد مرزوق الخماش[ عدد التعليقات: 61 ] نشر منذ 2 ساعتين
كفوا ثم تلحقها كفوا يارجالنا يالابطال البواسل بالدفاع الجوي حمى الله الوطن الحبيب من المعادين لنا فالله ينصرنا على هالحوثيين وكل من يعادي مملكتنا الحبيبه ودام عز الوطن شامخا عزيزاً
alfahd42[ عدد التعليقات: 18318 ] نشر منذ 2 ساعتين
الله يحفظكم ويوفقكم
خاب وخسر الحوثي حاثو في وجهه تراب