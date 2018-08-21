الدفاع الجوي يعترض صاروخ باليستي فوق سماء جازان

تركي السالم(صدى):

اعترضت قوات الدفاع الجوي، اليوم الثلاثاء، صاروخًا باليستيًا أطلقته مليشيا الحوثي التابعة لإيران باتجاه جازان.

ومن المنتظر أن يصدر التحالف العربي بيانًا بشأن تفاصيل الاعتراض.