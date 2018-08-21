وكيل أعمال بوجبا يسخر من سكولز ويهاجم إدارة مانشستر يونايتد

نواف السالم(صدى):

سخر مينو رايولا وكيل أعمال بول بوجبا نجم مانشستر يونايتد الإنجليزي، من تصريحات بول سكولز التي أكد بها أن بوجبا لا يصلح لبرشلونة ويجب أن يستمر في اليونايتد.

وخرج ” رايولا ” في تغريدة ساخرة عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” قائلًا : ” بول سكولز يجب أن يعمل مديرًا رياضيًا، وينصح نائب الرئيس التنفيذي لمانشستر يونايتد، إد وودوارد بأن يبيع بوجبا ” .

وكان وكيل بوجبا اللاعب قد طالب إدارة مانشستر يونايتد في أكثر من مرة ببيع اللاعب، خاصة بعدما تلقى عرضًا في فترة الانتقالات الصيفية الماضية من برشلونة الإسباني.

وتسبب ذلك الأمر في تدهور العلاقات بين اللاعب وإدارة ناديه، نظرًا لرغبته في المنافسة على بطولة دوري أبطال أوروبا، وأنه يرى أن الفريق الحالي لا يستطيع المنافسة.