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الهلال الأحمر يباشر 5000 حالة يومي التروية وعرفات

الهلال الأحمر يباشر 5000 حالة يومي التروية وعرفات
مكة المكرمة(صدى):

باشرت فرق هيئة الهلال الأحمر السعودي في يومي التروية وعرفات قرابة ” 5000 ” من ضيوف الرحمن في نطاقات العاصمة المقدسة والمشاعر والمدينة المنورة؛ منها ” 1739 ” حالة تم نقلها إلى المستشفيات والمراكز الطبية القريبة لتلقى الرعاية الطبية اللازمة، و” 3228 ” حالة عولجت في مواقعها.

وقدمت الفرق الإسعافية والطبية في مكة المكرمة خدماتها الطبية لأكثر من ” 4316 ” حالة توزعت ما بين العاصمة المقدسة والمسجد الحرام ومشعر عرفات ومزدلفة ومشعر منى؛ منها ” 2846 ” حالة تلقت الرعاية الطبية في مواقعها، بينما نقل إلى المستشفيات أكثر من ” 1470 ” حالة أخرى.

وعالجت الفرق الطبية خلال يومي التروية وعرفة أكثر من ” 1342 ” حالة في العاصمة المقدسة، و ” 982 ” حالة في مشعر عرفات و ” 632 ” حالة في مشعر مزدلفة وأكثر من ” 862 ” حالة في مشعر منى، وكذلك قرابة ” 250 ” حالة في المسجد الحرام.

كما باشرت الفرق الإسعافية في المدينة المنورة خدماتها الإسعافية لأكثر من ” 651 ” من ضيوف الرحمن توزعت ما بين المسجد النبوي والطرق المؤدية للمدينة، منها ” 269 ” حالة تم نقلها إلى المستشفى و ” 382 ” حالة تم تقديم الخدمات الإسعافية لها في مواقعها.


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