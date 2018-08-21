  • الثلاثاء 21

    أغسطس

  1. الرئيسية
  2. الاخبار المحلية
  3. تحذير من أمطار رعدية وأتربة على مكة المكرمة

تحذير من أمطار رعدية وأتربة على مكة المكرمة

تحذير من أمطار رعدية وأتربة على مكة المكرمة
نايف السالم(صدى):

أصدر النظام الآلي للإنذار المبكر التابع للهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم الثلاثاء، إنذارًا على منطقة مكة المكرمة من هطول أمطار رعدية تصحب بنشاط في الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار.

وأوضح الإنذار المبكر أن التحذير يشمل ” جدة، الجعرانة، الزيمه، ويمتد إلى الشماعر المقدسة ” ، على أن تبدأ الحالة من الساعة الـ16:45 حتى الثامنة مساءً.


الوسوم:

2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 208 ] نشر منذ 42 دقيقة

ان شاء الله امطار الخير

[ عدد التعليقات: 208 ] نشر منذ 42 دقيقة

الله يسترها

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *