تحذير من أمطار رعدية وأتربة على مكة المكرمة

نايف السالم(صدى):

أصدر النظام الآلي للإنذار المبكر التابع للهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم الثلاثاء، إنذارًا على منطقة مكة المكرمة من هطول أمطار رعدية تصحب بنشاط في الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار.

وأوضح الإنذار المبكر أن التحذير يشمل ” جدة، الجعرانة، الزيمه، ويمتد إلى الشماعر المقدسة ” ، على أن تبدأ الحالة من الساعة الـ16:45 حتى الثامنة مساءً.