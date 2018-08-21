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الجوازات تصدر ( 38 ) قراراً إدارياً بحق مخالفين لأنظمة الحج

الجوازات تصدر ( 38 ) قراراً إدارياً بحق مخالفين لأنظمة الحج
واس(صدى):

أصدرت المديرية العامة للجوازات من خلال لجانها الإدارية الموسمية في مراكز مداخل منطقة مكة المكرمة (38) قراراً إدارياً بحق مواطنين ومقيمين نقلوا حجاجاً بدون تصريح .

وتضمنت العقوبات الصادرة بحقهم السجن والغرامة المالية والترحيل للوافد المخالف والتشهير والمطالبة بمصادرة وسيلة النقل التي استُخدمت في المخالفة .

وشملت العقوبات التالية أسماؤهم:
– سامي سليمان أحمد الشنبري: السجن 15 يوماً وغرامة 30 ألف ريال مع التشهير.
– يوسف مضحي المضحي: السجن 15 يوماً وغرامة 10 آلاف ريال مع التشهير والترحيل والمطالبة بمصادرة وسيلة النقل.
– عايض عوض عايض الحربي: السجن 15 يوماً وغرامة 300 ألف ريال مع التشهير.
– رمزي عتيق صويلح الحربي : السجن 15 يوماً وغرامة 200 ألف ريال مع التشهير.
أشرف فتحي عبدالطاهر مبارك : السجن 15 يوماً وغرامة 10 آلاف ريال مع التشهير والترحيل.
نايف جاسم الأحمد الحجي: السجن 15 يوماً وغرامة 10 آلاف ريال مع التشهير والترحيل.
– أحمد محمد عبدربه المنزلاوي : السجن 15 يوماً وغرامة 30 ألف مع التشهير والمطالبة بمصادرة وسيلة النقل.
-ربيع محمد عبدالسيد خليفة: السجن 15 يوماً وغرامة 40 ألف ريال مع التشهير والترحيل والمطالبة بمصادرة وسيلة النقل.

– أحمد ناصر عايض المطيري: السجن 15 يوماً وغرامة 40 ألف ريال مع التشهير.
– فيصل طلق محمد المطيري: السجن 15 يوماً وغرامة 60 ألف ريال مع التشهير.
– محمد علي محمد الوعلة: السجن 15 يوماً وغرامة 40 ألف ريال مع التشهير.
– محمد معنز الشهراني: السجن 15 يوماً وغرامة 80 ألف ريال مع التشهير.
– جمعان محمد حسن مباركي: السجن 15 يوماً وغرامة 60 ألف ريال مع التشهير.
-طه بدري محمد طه: السجن 15 يوماً وغرامة 10 آلاف ريال مع التشهير والترحيل والمطالبة بمصادرة وسيلة النقل.
– عيد سعيد الذيابي العتيبي: السجن 15 يوماً وغرامة 40 ألف ريال مع التشهير.
– جهاد مفلح دوارج القرشي: السجن 15 يوماً وغرامة 100 ألف ريال مع التشهير.
– نواف فواز عجير العتيبي: السجن 15 يوماً وغرامة 10 آلاف ريال مع التشهير.
– عياد محمد مبارك الزنبجي: السجن 15 يوماً وغرامة 60 ألف ريال مع التشهير.
– موسى مفرح عبدالله الهذلي: السجن 15 يوماً وغرامة 90 ألف ريال مع التشهير.

– عنية الله يحيى طه الزبيدي: السجن 15 يوماً وغرامة 80 ألف ريال مع التشهير.
– خالد فيحان عايض العتيبي: السجن 15 يوماً وغرامة 80 ألف ريال مع التشهير.
– محمد خلف طنف العتيبي: السجن 15 يوماً وغرامة 70 ألف ريال مع التشهير.
– سلمان ناصر دشن القحطاني: السجن 15 يوماً وغرامة 50 ألف ريال مع التشهير.
– عيد لافي صويلح الزنبجي: السجن 15 يوماً وغرامة 110 آلاف ريال مع التشهير.
– أحمد محمد طيران الشهري: السجن 15 يوماً وغرامة 20 ألف ريال مع التشهير والمطالبة بمصادرة وسيلة النقل.

– عبدالعزيز عبدالله حمد القحطاني: السجن 15 يوماً وغرامة 80 ألف ريال مع التشهير.
– أحمد محمد أحمد العسافي: السجن 15 يوماً وغرامة 70 ألف ريال مع التشهير.
– خالد سرور مطلق المقاطي: السجن 15 يوماً وغرامة 50 ألف ريال مع التشهير.
– خالد عايد عيد الحربي: السجن 15 يوماً وغرامة 50 ألف ريال مع التشهير.
– السيد علي عدنان سلمان: السجن 15 يوماً وغرامة 60 ألف ريال مع التشهير.
– عبدالله محمد مرزوق القثامي: السجن 15 يوماً وغرامة 100 ألف ريال مع التشهير.
– محمد حسن مدني الفقيه: السجن 15 يوماً وغرامة 40 ألف ريال مع التشهير.
– رائد عبدالهادي سعد العتيبي: السجن 15 يوماً وغرامة 40 ألف ريال مع التشهير.

– لاحق محمد لافي الثعلبي: السجن 15 يوماً وغرامة 50 ألف ريال مع التشهير.
– وليد صالح مسفر الصبحي: السجن 15 يوماً وغرامة 70 ألف ريال مع التشهير.
– محمد حسين اليوسف: السجن 15 يوماً وغرامة 10 آلاف ريال مع التشهير والترحيل .
– يوسف علي محمد عويضة: السجن 15 يوماً وغرامة 60 ألف ريال مع التشهير والمطالبة بمصادرة وسيلة النقل.
– حسين حسن حسين هزازي: السجن 15 يوماً وغرامة 40 ألف ريال مع التشهير.


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 2016 ] نشر منذ 44 دقيقة

الله لا يوفقهم

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