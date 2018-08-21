الجوازات تصدر ( 38 ) قراراً إدارياً بحق مخالفين لأنظمة الحج
أصدرت المديرية العامة للجوازات من خلال لجانها الإدارية الموسمية في مراكز مداخل منطقة مكة المكرمة (38) قراراً إدارياً بحق مواطنين ومقيمين نقلوا حجاجاً بدون تصريح .
وتضمنت العقوبات الصادرة بحقهم السجن والغرامة المالية والترحيل للوافد المخالف والتشهير والمطالبة بمصادرة وسيلة النقل التي استُخدمت في المخالفة .
وشملت العقوبات التالية أسماؤهم:
– سامي سليمان أحمد الشنبري: السجن 15 يوماً وغرامة 30 ألف ريال مع التشهير.
– يوسف مضحي المضحي: السجن 15 يوماً وغرامة 10 آلاف ريال مع التشهير والترحيل والمطالبة بمصادرة وسيلة النقل.
– عايض عوض عايض الحربي: السجن 15 يوماً وغرامة 300 ألف ريال مع التشهير.
– رمزي عتيق صويلح الحربي : السجن 15 يوماً وغرامة 200 ألف ريال مع التشهير.
أشرف فتحي عبدالطاهر مبارك : السجن 15 يوماً وغرامة 10 آلاف ريال مع التشهير والترحيل.
نايف جاسم الأحمد الحجي: السجن 15 يوماً وغرامة 10 آلاف ريال مع التشهير والترحيل.
– أحمد محمد عبدربه المنزلاوي : السجن 15 يوماً وغرامة 30 ألف مع التشهير والمطالبة بمصادرة وسيلة النقل.
-ربيع محمد عبدالسيد خليفة: السجن 15 يوماً وغرامة 40 ألف ريال مع التشهير والترحيل والمطالبة بمصادرة وسيلة النقل.
– أحمد ناصر عايض المطيري: السجن 15 يوماً وغرامة 40 ألف ريال مع التشهير.
– فيصل طلق محمد المطيري: السجن 15 يوماً وغرامة 60 ألف ريال مع التشهير.
– محمد علي محمد الوعلة: السجن 15 يوماً وغرامة 40 ألف ريال مع التشهير.
– محمد معنز الشهراني: السجن 15 يوماً وغرامة 80 ألف ريال مع التشهير.
– جمعان محمد حسن مباركي: السجن 15 يوماً وغرامة 60 ألف ريال مع التشهير.
-طه بدري محمد طه: السجن 15 يوماً وغرامة 10 آلاف ريال مع التشهير والترحيل والمطالبة بمصادرة وسيلة النقل.
– عيد سعيد الذيابي العتيبي: السجن 15 يوماً وغرامة 40 ألف ريال مع التشهير.
– جهاد مفلح دوارج القرشي: السجن 15 يوماً وغرامة 100 ألف ريال مع التشهير.
– نواف فواز عجير العتيبي: السجن 15 يوماً وغرامة 10 آلاف ريال مع التشهير.
– عياد محمد مبارك الزنبجي: السجن 15 يوماً وغرامة 60 ألف ريال مع التشهير.
– موسى مفرح عبدالله الهذلي: السجن 15 يوماً وغرامة 90 ألف ريال مع التشهير.
– عنية الله يحيى طه الزبيدي: السجن 15 يوماً وغرامة 80 ألف ريال مع التشهير.
– خالد فيحان عايض العتيبي: السجن 15 يوماً وغرامة 80 ألف ريال مع التشهير.
– محمد خلف طنف العتيبي: السجن 15 يوماً وغرامة 70 ألف ريال مع التشهير.
– سلمان ناصر دشن القحطاني: السجن 15 يوماً وغرامة 50 ألف ريال مع التشهير.
– عيد لافي صويلح الزنبجي: السجن 15 يوماً وغرامة 110 آلاف ريال مع التشهير.
– أحمد محمد طيران الشهري: السجن 15 يوماً وغرامة 20 ألف ريال مع التشهير والمطالبة بمصادرة وسيلة النقل.
– عبدالعزيز عبدالله حمد القحطاني: السجن 15 يوماً وغرامة 80 ألف ريال مع التشهير.
– أحمد محمد أحمد العسافي: السجن 15 يوماً وغرامة 70 ألف ريال مع التشهير.
– خالد سرور مطلق المقاطي: السجن 15 يوماً وغرامة 50 ألف ريال مع التشهير.
– خالد عايد عيد الحربي: السجن 15 يوماً وغرامة 50 ألف ريال مع التشهير.
– السيد علي عدنان سلمان: السجن 15 يوماً وغرامة 60 ألف ريال مع التشهير.
– عبدالله محمد مرزوق القثامي: السجن 15 يوماً وغرامة 100 ألف ريال مع التشهير.
– محمد حسن مدني الفقيه: السجن 15 يوماً وغرامة 40 ألف ريال مع التشهير.
– رائد عبدالهادي سعد العتيبي: السجن 15 يوماً وغرامة 40 ألف ريال مع التشهير.
– لاحق محمد لافي الثعلبي: السجن 15 يوماً وغرامة 50 ألف ريال مع التشهير.
– وليد صالح مسفر الصبحي: السجن 15 يوماً وغرامة 70 ألف ريال مع التشهير.
– محمد حسين اليوسف: السجن 15 يوماً وغرامة 10 آلاف ريال مع التشهير والترحيل .
– يوسف علي محمد عويضة: السجن 15 يوماً وغرامة 60 ألف ريال مع التشهير والمطالبة بمصادرة وسيلة النقل.
– حسين حسن حسين هزازي: السجن 15 يوماً وغرامة 40 ألف ريال مع التشهير.
فهد[ عدد التعليقات: 2016 ] نشر منذ 44 دقيقة
الله لا يوفقهم