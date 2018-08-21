بالصور.. إصابة 6 أشخاص في حريق منزل شعبي بجدة

نايف السالم(صدى):

اندلع حريق بمنزل شعبي في حي المخزومي بمحافظة جدة، اليوم الثلاثاء، والذي أسفر عن إصابة ستة أشخاص باختناق.

وأوضح المتحدث باسم الهلال الأحمر بالمحافظة عبدالله احمد أبو زيد، أن الهلال الأحمر تلقى بلاغًا مساء اليوم يفيد بوقوع اندلاع حريق في منزل شعبي، وتم الفور مباشرة الحادث من قبل 4 فرق إسعافية وفرقة استجابة متقدمة.

كما أشار ” أبو زيد ” إلى أنه تم تقديم الخدمة الإسعافية لجميع الحالات، لافتًا إلى أنه تم نقل 5 حالات أُصيبت باختناق جراء الدخان المتصاعد، منها ثلاث حالات خطيرة، وحالتين متوسطة الخطورة، إلى أقرب المستشفيات المجاورة بجدة.