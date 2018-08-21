البقاء أم الرحيل؟ راكيتيتش يحدد موقفه

ماجد محمد(صدى):

أفادت تقارير صحفية إسبانية، أن الكرواتي إيفان راكيتيتش، لاعب وسط برشلونة الإسباني، أغلق الباب في وجه مسئولي باريس سان جيرمان الفرنسي، بعدما أعلن رغبته في البقاء ضمن صفوف ” البلوجرانا ” ، خلال الموسم الجاري.

وذكرت صحيفة ” ماركا ” الإسبانية، اليوم الثلاثاء، أن إدارة برشلونة لن تتفاوض مع سان جيرمان، حول رحيل الدولي الكرواتي إيفان راكيتيتش، خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

وأوضحت الصحيفة أن اهتمام النادي الباريسي بالحصول على خدمات راكيتيتش، أثار القلق داخل جدران ” البلوجرانا ” ، مما دفع مسئولي ” البارسا ” لتحسين عقد اللاعب الكرواتي، لقطع الطريق على جهود باريس سان جيرمان.

وأكدت الصحيفة أن اللاعب نفسه يريد الاستمرار داخل جدران ” الكامب نو ” ، خلال الموسم الحالي.

وأشارت الصحيقة إلى أن إدارة النادي الباريسي، تأمل في تفعيل الشرط الجزائي في عقد راكيتيتش، والذي يبلغ 125 مليون يورو، لكن رغبة اللاعب في عدم الرحيل عن ناديه، تقف عائقاً أمام بطل الدوري الفرنسي.