أمير منطقة تبوك يستقبل المهنئين بعيد الأضحى المبارك

محمود البلوي(صدى):

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك بالقصر الحكومي عقب صلاة عيد الأضحى المبارك اليوم, رؤساء وقضاة المحاكم وقادة وضباط القوات المسلحة والأمن الداخلي ومديري الإدارات الحكومية وعدد من الأهالي، الذين قدموا للسلام على سموه وتهنئته بعيد الأضحى المبارك.

وبادل سموه الجميع التهنئة, ناقلاً لهم تهاني وتبريكات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – بمناسبة عيد الأضحى المبارك

واستعرض سموه خلال الاستقبال النجاح المميز الذي تحقق في خدمة الحجيج خلال يوم التروية والوقوف في عرفات حتى وصولهم الى منى , بفضل الله سبحانه وتعالى ثم بفضل ما وفرته الدولة بقيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده حفظهم الله من خدمات ومشاريع جديدة في المشاعر المقدسة وما سخرته من إمكانات وجندته من طاقات بشرية وآلية لتقديم أرقى الخدمات لوفود الرحمن وتوفير الرعاية الشاملة لهم منذ وصولهم وحتى مغادرتهم بعد أداء نسكهم إلى أوطانهم سالمين غانمين – بإذن الله -.

ونوه سمو الأمير فهد بن سلطان بالجهود القائمة في خدمة الحجاج من جميع الجهات المشاركة, وما ينعمون به من خدمات صحية وأمنية، مؤكداً سموه أن خدمة الحجاج شرف كبير وأن الجميع يعملون جاهدين لتحقيق أقصى درجات الراحة والتسهيلات لخدمتهم هذه الأيام.

بعد ذلك تناول الجميع طعام الإفطار الذي أقامه سموه بهذه المناسبة.