أمير منطقة تبوك يعايد سداد الفاخري

محمود البلوي(صدى):

قام صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك عقب صلاة عيد الأضحى المبارك اليوم, بزيارة معايدة لسداد بن محمود الفاخري أحد أهالي المنطقة وتهنئته بعيد الأضحى المبارك.

وقد بادل الفاخري سمو أمير منطقة تبوك التهنئة بهذه المناسبة، منوهاً بهذه الزيارة التي تأتي في إطار التواصل بين القيادة والمواطنين.

وأكد الفاخري أن تهنئة سمو أمير المنطقة واللفتة الإنسانية التي قام بها غير مستغربة من سموه، داعياً المولى العلي القدير أن يجعل ذلك في موازين حسناته.