أمير تبوك يؤدي صلاة عيد الأضحى مع جموع المصلين

محمود البلوي(صدى):

تقدم صاحب السمو الملكي الامير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك جموع المصلين لصلاة عيد الأضحى المبارك ، في مصلى العيدين بتبوك، وأم المصلين القاضي بالمحكمة الجزائية بتبوك امام وخطيب جامع الوالدين الشيخ جابر بن علي الحربي، الذي دعا الجميع في خطبته الى تقوى الله تعالى وحفظ أوامره وتعظيم حرماته وشعائره .

وقال في خطبته: أن العيد شعيرة عظيمة من شعائر الله، نلهج فيه بذكره وشكره، ونظهر الفرح بنعمته ، وفيه تعاطف ومحبة ، وتواد ورحمة، ونفوس متسامحة ، ورحم موصولة فاهنأوا بعيدكم، وصلوا أرحامكم فصلتهم بركة في الرزق ومنسأة في الأثر، وتوفيق في الحياة الدنيا، ورضوان من الله تعالى في الأخرة .

وبين الشيخ الحربي ان حج نبينا محمد – صلى الله عليه وسلم- كان بلاغاً للبشرية كلها، وأعلن خلاله استقرار الشريعة وكمال الدين وتمام النعمة ، واضاف : لقد بعث الله نبيه محمد – صلى الله عليه وسلم – برسالة كاملة، وشريعة خاتمة ، تميزت بوضوح المعالم، أساسها التوحيد، وميزانها العدل، وميزاتها الوسطية واليسر، وجعل الحافظ لهذا نوران مضيئان هما الوحيان المنزلان كتاب الله وسنة رسوله- صلى الله عليه وسلم-.

سائلا المولى عز وجل في ختام خطبته ان يتقبل من الجميع صالح الاعمال ، حامداً الله سبحانه وتعالى أن سخر لهذه البلاد حماة صادقين ، حفظ الله بهم الدين وحفظ بهم العباد والبلاد .

كما أقيمت صلاة عيد الأضحى المبارك في محافظات ومراكز وهجر منطقة تبوك .