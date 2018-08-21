أمير عسير يؤدي صلاة عيد الأضحى ويستقبل المهنئين

محمد بن طحيطح(صدى):

تقدم صاحب السمو الملكي الأمير، فيصل بن خالد بن عبدالعزيز، أمير منطقة عسير، اليوم الثلاثاء، جموع المصلين لأداء صلاة عيد الأضحى المبارك وذلك في مصلى العيد الكبير بأبها بطريق آل يوسف.

وأمّ المصلين الشيخ أيمن النعمي ، الذي استهل خطبته بالتهليل والتكبير لله سبحانه وتعالى الذي شرع لعباده المؤمنين عيداً يذكرونه فيه ويشكرونه على فضله وإحسانه ، متطرقاً لمشروعية الأضحية وفضلها وشروطها، داعياً المسلمين إلى تقوى الله سبحانه وتعالى، وصلة الأرحام وتفقد أحوال اليتامى والمساكين والمحافظة على ما تنعم به بلادنا من نعمة الأمن والأمان ووحدة الكلمة.

كما استقبل سمو أمير منطقة عسير في صالة الاحتفالات الرئيسية بالخالدية، جموع المهنئين بعيد الأضحى المبارك، من أصحاب الفضيلة القضاة ومديري الإدارات الحكومية ومنسوبي القوات المسلحة ووزارة الداخلية وعدد من الجالية اليمنية، الذين قدموا للسلام على سموّه وتهنئته بعيد الأضحى المبارك، سائلين الله تعالى أن يعيده على هذه البلاد وهي تنعم بالأمن والأمان والاستقرار.

حيث بادلهم سموه التهنئة بهذه المناسبة السعيدة، داعياً الله تعالى أن يعيده على شعب المملكة والأمة الإسلامية بالخير واليمن والبركات.

ورفع سموه باسمه وباسم أهالي المنطقة، أطيب التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهما الله – بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، مشيداً سموه بالجهود الجبارة التي تبذلها القيادة الرشيدة لحجاج بيت الله الحرام وما تقدمه من خدمات جليلة لضيوف الرحمن.

داعياً الله تعالى أن يتم على حجاج بيت الله الحرام أداء نسكهم وأن يجعلهم من الفائزين بمغفرته وعفوه ، وأن يعيد مناسبة عيد الأضحى المبارك على المملكة أعواماً عديدة، بقيادة خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين – حفظهم الله -، وعلى الأمتين العربية والإسلامية بالخير والنماء.

عقب ذلك استمع الحضورلقصيدة شعرية ، ثم تناول الجميع طعام الإفطار على مائدة سموه.