تفاصيل هروب عروس مصرية من سعودي بعد أيام من الزواج

علي القحطاني(صدى):

على خلفية صدمة مواطن سعودي، تزوج من فتاة مصرية إلا أنها هربت من المنزل في بعد أيام من الزفاف، تكشف ” صدى ” تفاصيل ما حدث.

وقال والد الفتاة، إنه يبيع بناته إلى رجال الخليج بسبب الفقر وذلك في تحقيقات النيابة العامة بعد أن اتهمه المواطن السعودية بالنصب عليه والحصول من الأول علي 125ألف جنيه مهرًا لابنته القاصر.

وأضاف المزارع الذي يبلغ 52 عامًا من العمر أن لديه ابنتان، ولكنه رجل فقير، ولديه ابنة أخرى، سبق لها الزواج مرتين من رجال من الخليج، وأن ابنته ” س ” 17 سنة، صاحبة الواقعة، قام بتزويجها عرفيًا لرجل خليجي دفع له 125 ألف جنيه مهرًا لها، وقام بإيداعه باسمها بالبنك، وبالفعل قام زوجها باستئجار شقة لها بمدينة بنها، وبعد أسبوع من الزواج قامت ابنتي بالفرار من بيت الزوجية لأنه كان يضربها ولا يعلم طريقها.

من جانبه، قال الزوج ” 37 سنة ” ، أنه تزوج منذ أسبوع تقريباً، ودفع مبلغا ماليا لوالدها ولكن هربت العروس دون أي أسباب، مطالباً الأب برد المبلغ المالي الذى حصل عليه واتهمه بالنصب.