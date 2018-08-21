تفاصيل هروب عروس مصرية من سعودي بعد أيام من الزواج
على خلفية صدمة مواطن سعودي، تزوج من فتاة مصرية إلا أنها هربت من المنزل في بعد أيام من الزفاف، تكشف ” صدى ” تفاصيل ما حدث.
وقال والد الفتاة، إنه يبيع بناته إلى رجال الخليج بسبب الفقر وذلك في تحقيقات النيابة العامة بعد أن اتهمه المواطن السعودية بالنصب عليه والحصول من الأول علي 125ألف جنيه مهرًا لابنته القاصر.
وأضاف المزارع الذي يبلغ 52 عامًا من العمر أن لديه ابنتان، ولكنه رجل فقير، ولديه ابنة أخرى، سبق لها الزواج مرتين من رجال من الخليج، وأن ابنته ” س ” 17 سنة، صاحبة الواقعة، قام بتزويجها عرفيًا لرجل خليجي دفع له 125 ألف جنيه مهرًا لها، وقام بإيداعه باسمها بالبنك، وبالفعل قام زوجها باستئجار شقة لها بمدينة بنها، وبعد أسبوع من الزواج قامت ابنتي بالفرار من بيت الزوجية لأنه كان يضربها ولا يعلم طريقها.
من جانبه، قال الزوج ” 37 سنة ” ، أنه تزوج منذ أسبوع تقريباً، ودفع مبلغا ماليا لوالدها ولكن هربت العروس دون أي أسباب، مطالباً الأب برد المبلغ المالي الذى حصل عليه واتهمه بالنصب.
محمد[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 2 ساعتين
تستاهل اول شي مايوجد في الاسلام شيء اسمه عرفي ياحمار
هذا يسمى زنا
والمال إليّ اخذته يعتبر مقابل لسهره ولا لك حق فيه
لا يهمونك انا مجنونك[ عدد التعليقات: 1985 ] نشر منذ 2 ساعتين
هههههههههة
دلخ وطاح بيد المصارية حلال فيك عساهم ما يبيعوك ملابسك
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 30853 ] نشر منذ 2 ساعتين
يا شماتت العداء فيك
قدرك وما جاك قليل
. راعــي الـددســـن .[ عدد التعليقات: 10736 ] نشر منذ 1 ساعة
خيتي ☕☕☕أم ألخــــــــير🍞🍞🍞.🌹.
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عيدكم مبارك وكل عام وأنتي وألعائله ألكريمه بألف خير وصحه وسعاده .
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أعـاده اللّه علينـا وعليكـم بالخيـر واليُمـن والبركـات .
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اللــهم آمــــين يارب ألعــالمـــين .
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم 🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 30853 ] نشر منذ 1 ساعة
علينا وعلك يعود بالصحه والسلامه اخي راعي الددسن وكل عام وانت بخير وجميع الامه الاسلاميه
دهــر⏳[ عدد التعليقات: 789 ] نشر منذ 1 ساعة
هااااه يالـولو ساعدتي بالبيت ولا لا😁
عيد مبـارك 🐏🎉🎈
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم 🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 30853 ] نشر منذ 1 ساعة
كل عام وانتي بخير اختي دهر. اكيد والى كيف
قنديل البحر[ عدد التعليقات: 28 ] نشر منذ 1 ساعة
لكن مابحثتم السبب وهروبة إلى نساء مصر وغيرهم , نساء السعودية معظمهم مرضى بالسمنة والسكرى والقلب وإرتفاع ضغط الدم , عوانس كثير من سن الأربعين فيما فوق بسبب المهور المرتفعة والعادات والتقاليد .
الأخطبوط[ عدد التعليقات: 134 ] نشر منذ 53 دقيقة
كلامك صحيح ” ياقنديل البحر ”
معظم النساء بالسعودية بدون حركة تسبب الأمراض حتى أصبحوا عوانس . تطالع فى وجها كأنة 70 عام .
دهـــر⏳[ عدد التعليقات: 789 ] نشر منذ 52 دقيقة
وإنتِ بألف خيـر وصحة وعافية أخت لست محرومة والعائلة الكريمـة
أدام اللّه أفراحكِ..ورحم والدك الكريم وأسكنه فسيح جنانه
وأطال في عُمـر كل غالي على قلبك آمين🙏
وبوســـة من عندivon أقصـد الجوال😘😘
زائر الغربي[ عدد التعليقات: 1688 ] نشر منذ 51 دقيقة
كل عام وانتم بخير
غريب[ عدد التعليقات: 42 ] نشر منذ 50 دقيقة
قنديل البحر وعقدة نساء مابعد الأربعين
الله يشفيك ويكون بعون زوجتك
ملعوب علينا[ عدد التعليقات: 377 ] نشر منذ 48 دقيقة
المشكلة الحقيقية بنات السعودية منهم الكثير متعلمات يرفضوا العريس البدوى والقروى لأنهم جهلة متخلفين .
. راعــي الـددســـن .[ عدد التعليقات: 10736 ] نشر منذ 44 دقيقة
كل عام وانت بألف خـير أخ زائر الغربي .
قنديل البحر[ عدد التعليقات: 28 ] نشر منذ 38 دقيقة
المشكلة ليست لنساء الأربعين .. بذهب إلى أوروبا وأمريكا شاهدت نساء عمرهم 50 و 60 عام تشاهدها كأنها عمرها 20 عام والسبب بيروحوا النوادى والمسابح وعمل المساج وركوب السيارات الرياضية والدباب ويرقصوا بالديسكوا والحفلات ولهم صالات تجميل للمحترفين وملابسهم يختاروها جميلات بالشوارع والأسواق .
jamalco[ عدد التعليقات: 5858 ] نشر منذ 33 دقيقة
قسمه ونصيب وملهمش في الطيب نصييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييب
الأخطبوط[ عدد التعليقات: 134 ] نشر منذ 32 دقيقة
هذا صحيح لايوجد نوادى ولامنتزهات مثل العالمية بالسعودية لإختلاط الناس .. عايش فى صحراء بين أربع جدار تأكل وتشرب وتنام وتروح السوق للطلبات .
عبدالرحمن الشهراني[ عدد التعليقات: 173 ] نشر منذ 28 دقيقة
تعليق ملعوب علينا
وش بنات السعودية
وش البدوي والقرويفيها
ليش مو كلهم بشر سعوديين
والحين مافيه شي اسمه بدووي او اللي هو
البدو اللي تقولين في الصيف ساكن في افخم فله وفيها سونا وجاكوزي
وفي الشتاء يحن للخيمة وحوله دش وتلفزيون ويفطر قشطه ومربى
والنت واصلها
الزبدة
مافيه شي اسمه بدوي الناس تحضرو ويضاهون الاجانب في حضارتهم
غريب[ عدد التعليقات: 42 ] نشر منذ 27 دقيقة
رياضة وفهمنا… أما الديسكو والحفلات بلش بأختك لتكون مثال وبعدين يصير خير
qlq[ عدد التعليقات: 3755 ] نشر منذ 25 دقيقة
…
اللهم لا شماتة
أخصائي[ عدد التعليقات: 101 ] نشر منذ 24 دقيقة
عندي شك أن قنديل البحر والأخطبوط شخص واحد
في كل التعليقات قنديل يعلق والأخطبوط يهلل ويكبر 😂😂😂
alfahd42[ عدد التعليقات: 18281 ] نشر منذ 23 دقيقة
وانت يا قنديل تبيهن في السعودية يروحن للمراقص والديسكو والحفلات
الله يصلحك بس لو قلت المفروض يسوون رياضه كان قلنا معليه لاكن ماقلته لايصلح الا لمن لاتحمل عقيدة ودين اسلامي في قلبها
قنديل البحر[ عدد التعليقات: 28 ] نشر منذ 19 دقيقة
والله يا أخ ” عبد الرحمن الشهرانى ” أنت أجبت الصحيح وكشفت المستور
هنا التناقد مشاهدة التلفاز والأفلام الإباحية والمسخرة وبعد ذلك لا تجدها بالسعودية بعد ذلك حجز تذاكر للذهاب لدول الغرب ألتى يباح بها هذة الإباحة , والنساء السعودية جالسين مساكين بين أربع حوائط ينتظروا عودة الرجال من الدول المنحلة .
alfahd42[ عدد التعليقات: 18281 ] نشر منذ 19 دقيقة
ملعوب علينا واخطبوط لهم قصد ثاني
بس بدعي لهم
اللهم ان كان مايدعون اليه فيه خير للاسلام والمسلمين وستر للمسلمه اللهم وفقهم ويسر امورهم وان كان فيه غير ذالك اللهم رد كيدهم في نحورهم
زائر[ عدد التعليقات: 1688 ] نشر منذ 11 دقيقة
ملعوب علينا —————–الامارات مثلنا صحرا وبدواه شوفي الان ناطحات سحاب وتطور وعلم وحتي عندنا ماعاد فيه بدو كلهم تعلموا وصاروا اغنيا ء فلل وافضل سيارات وافضل ملابس وعندهم ابل واغنام و هذا من فضل ربي ودراسه في جامعات الحمد لله الامور تطورت وكلهم الناس سواسيه
قنديل البحر[ عدد التعليقات: 28 ] نشر منذ 6 دقائق
فى مراقص وديسكوا ” للنساء ” مثل الذهاب إلى مراقص الأفراح ماهو الإختلاف كلها مراقص .. الحرمة بترقص بصالات الأفراح ويوجد أيضا من يقوم بتصويرها وعرضها على اليو تيوب .. صح ولا لاء .
ملعوب علينا[ عدد التعليقات: 377 ] نشر منذ 1 دقيقة
زائر[ عدد التعليقات: 1688 ]
طيب مافى مانع إجعلوا ” العاصمة الرياض مثل دبى ” وأنا أوعدك ماروح خارج السعودية ليل نهار بالشوارع هاهاها