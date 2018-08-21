بالصور.. تفاصيل ومواصفات ” بي ام دبليو الفئة الثامنة جران كوبيه 2020 “

أميرة خالد(صدى):

بعد أن قامت بي ام دبليو بوقف إنتاج الفئة السادسة جران كوبيه، تستعد الشركة اﻷلمانية ﻹطلاق الفئة الثامنة جران كوبيه خلال العام القادم، حيث قامت الشركة بإعادة تسمية الطراز كي يكون ذو طابع أكثر فخامة وذو فئة أعلى، وبعد أن قامت عدة صور تجسسية بالكشف عما ستبدو عليه نسخة جران كوبيه من الفئة الثامنة، سوف نتعرف سوياً اليوم على مزيد من التفاصيل.

كما هو حال الفئة الثامنة كوبيه، ستأتي نسخة جران كوبيه مع تصميم حاد هجومي ذو انحناءات عدوانية مع شبك الكُلى الشهير ومصابيح LED، إضافة لكون العمود الخلفي أكثر حدة في إشارة لجهود الشركة بتطوير تصميم فريد من نوعه.

ومن حيث الداخلية، نجد أنها ستكون مثل الكوبيه ذات مظهر جريء وممتع مع الحفاظ على لوحة القيادة نفسه في الفئة الثامنة، ونلاحظ بعد ذلك وجود كونسول وسطي عريض مع وضعية قيادة رياضية منخفضة، بينما يتم توجيه الجزء الوسطي من لوحة القيادة باتجاه السائق، إضافة لتغطية المقصورة بجلد ميرينو مع تطريز بألوان متعاكسة على كل من اﻷبواب، المقاعد ولوحة القيادة.

وتطابق الخامات عالية الجودة تقنيات فاخرة والتي تبدأ بشاشة قياس 10.25 تشبه التابلت لنظام الترفيه المعلوماتي، مع شاشة علوية بقياس 12.3 إنش مع حزمة كاملة من أنظمة اﻷمان والمساعدة بالقيادة.

وكما هو الحال مع الكوبيه، ستتوفر جران كوبيه بمحركين عند إطلاقها، لتأتي فئة M850i بمحرك بنزين V8 مزدوج التيربو سعة 4.4 لتر بقوة 530 حصان و750 نيوتن.متر من عزم الدوران، لتكون هذه هي النسخة الرائدة حتى وصول طراز M8 الذي سيأتي بقوة 591 حصان، أما فئة 840d اﻷخرى التي تم تأكيدها لنسخة جران كوبيه فسوف تأتي بمحرك ديزل 6 سلندر سعة 3 لتر بقوة 320 حصان و680 نيوتن.متر من عزم الدوران، ويأتي المحركين مع ناقل حركة ذكي أوتوماتيكي ذو 6 سرعات متصل ونظام xDrive للدفع الرباعي.

هذا وسيتم طرح الفئة الثامنة الكشف قريبا أيضا، مع توقعات بوصول عدد النسخ اﻹجمالي للسيارة إلى 9 قبل نهاية العام المقبل، على أن تستند جميعها على منصة CLAR خفيفة الوزن والتي يتم تصنيعها باستخدام مزيج من ألياف الكربون، اﻷلمونيوم، الحديد والبلاستيك، على أن تصل جران كوبيه خلال النصف الثاني من عام 2019 كموديل 2020.