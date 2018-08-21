” العامة للترفيه ” تعلن عن فعالياتها لعيد الأضحى المبارك بكافة المناطق

عادل الحربي(صدى):

أطلقت الهيئة العامة للترفيه روزنامتها لعيد الأضحى المبارك، التي ضمت العديد من الفعاليات الشيقة والمتنوعة، والتي ستقام في مختلف مناطق المملكة بهدف إتاحة الفرصة أمام جميع المواطنين والمقيمين للاحتفال بالعيد المبارك.

ففي العاصمة، تستمر فعالية “ يلا سولت ” بأنشطتها المتنوعة التي بدأتها في 26 يوليو وتستمر حتى 26 أكتوبر المقبل، وفيها يستمتع زوار الرياض بارك بالجلسات الخارجية والممتعة التي تناسب جميع أفراد العائلة، متضمنة عروضاً مرئية سينمائية حية ومهرجان الألوان ومكتبة متنقلة وورش عمل متنوعة، فيما يواصل الأطفال فرحتهم بتشكيل الكب كيك والكعك وتزيين البطيخ والاستمتاع بتناوله مثلجاً، كما يمكن للزوار الجلوس والاستماع إلى الموسيقى في أجواء ممتعة بدءاً من الساعة الرابعة عصراً وحتى الواحدة صباحاً.

وفي جدة، انطلقت فعالية “ جزيرة الألوان ” والتي تستمر حتى الأول من سبتمبر المقبل وذلك في ملاهي جنغل لاند، وقد بدأت بتقديم عروض بهلوانية مخصصة للأطفال بالاعتماد على الألوان والموسيقى بطابع كرتوني. فيما يحط “ سيرك هوليوود ” الذي سبق وحقق نجاحاً كبيراً في المملكة، رحاله هذه المرة في جدة بدءا من 22 أغسطس ويستمر حتى 31 منه، مقدما عروضًا شيقة ينفذها محترفون يتميزون بالمرونة والرشاقة، إضافة إلى تخصيص ساحة تقع بجوار خيمة السيرك لعربات الأطعمة والألعاب المختلفة.

وفي حائل، ستكون العائلات على موعد مع كرنفال تكوين الذي تتواصل أنشطته من بداية الشهر حتى نهايته، وذلك في منتزه ستار لاند، متضمناً العديد من العروض التي تجمع أفراد الأسرة وسط أجواء من المرح والترفيه لقضاء أوقات مميزة.

في حين تعيش المنطقة الشرقية أمتع الأوقات بعدد من الفعاليات المتنوعة التي تتوزع على مدنها، ففي الخبر تبدأ فعالية “ سيرك فانتازيا ” في 22 أغسطس في الوجهة البحرية، وتستمر حتى الرابع من سبتمبر. وفيها يقضي عشاق الحماسة والمرح لحظات لا تنسى مع العروض المذهلة التي تجمع أمهر البهلوانيين والموسيقيين من مختلف الجنسيات، لرسم بلوحة فنية ممتعة للزوار بمختلف أعمارهم.

أما الأحساء، فكان لها نصيبٌ وافرٌ من الفرح عبر فعاليتين مميزتين، الأولى “ كروز الترفيهي ” وتبدأ في 22 أغسطس وتستمر لأربعة أيام وهي عبارة عن أنشطة ترفيهية متنقلة تقام داخل مجمع الراشد، وتعتمد على تقديم مختلف العروض الخاصة بالأطفال، في حين تقام الفعالية الثانية التي تحمل عنوان “ساوند أون” في منتزه ستار لاند بدءاً من 23 أغسطس وحتى 1 سبتمبر، وهي تحتوي على عروض سيرك الثلج الممتعة والمسرحية الفرنسية وفرق الطبول الأوروبية.

وفي مدينة الجبيل في مجمع الراشد من 27 إلى 31 أغسطس، تواصل فعالية “ كروز الترفيهي ” تقديم أنشطتها التي تسعد الأطفال في طوال العيد من الساعة الرابعة مساءً حتى الحادية عشرة مساءً.

وفي ينبع، يقام كرنفال كنان الترفيهي في مجمع دانة مول، من 22 إلى 25 أغسطس، ويتخلله العديد من الفعاليات لجميع الأعمار، منها ألعاب تنافسية في رمي الكرة وصيد البط ورمي الحلقات وغيرها من المسابقات التي يشارك فيها جميع أفراد العائلة في أجواء ممتعة وحماسية.

وتتواصل فعاليات مهرجان الفل والنباتات العطرية في جازان، التي بدأت في 15 أغسطس، خلال فترة العيد على الكورنيش الجنوبي، ويعيش سكان وزوار مدينة جازان فعاليات تقام للمرة الأولى، مستمتعين بروائح الفل والنباتات العطرية المختلفة، وتشمل الفعالية برامج متنوعة، تراثية، شعبية، ترفيهية واستعراضية، وتستهدف جميع شرائح المجتمع بأسلوب تفاعلي تحفيزي، كما سيتم توزيع الهدايا والجوائز على الحضور.

وفي نجران يستمر “ مهرجان بدر الجنوب ” الذي بدأ في 24 يوليو، ويستمر طيلة أيام العيد حتى 26 أغسطس، وسيواصل زوار المهرجان استمتاعهم بأربع فعاليات مميزة، هي سجادة الزهور التي ستتشكل من أجمل الزهور بألوانها المختلفة، وتصاميمها اللافتة للانتباه، وعرض الوفاء لجنود الوطن، وإبداعات فنية، ومعرض نجران الحضارة، بالإضافة إلى العديد من الفعاليات الترفيهية المستمرة والمسابقات.