زوجة تخضع لعملية ” ختان ” بالإجبار

القاهرة(صدى):

أجبر زوجًا، زوجته على الخضوع لعملية ” ختان ” ، نظراً لرغبته في السفر للعمل بإحدى الدول العربية.

واشترط الزوج أن تخضع زوجته وأم طفليه لعملية الختان، حتى تستمر الحياة الزوجية بينهما، وفي حال رفضها، سيصبح الطلاق مصيرها.

وروت الزوجة قصتها أمام محكمة الأسرة بإمبابة للمطالبة بحقوقها، قائلة: ” منذ زواجنا وهو يخطط للسفر ولم أعترض بسبب المبررات التى يقنعنى بها خوفا من التصدى له بسبب عصبيته واعتياده على للتعدى بالضرب، وتهديده بسلب أبنائى، وعندما لجئت لأهلى اتهمونى بالنشوز وعدم طاعة زوجىي وعصيانه ” .

وأكدت الزوجة أن زوجها تعدى عليها بالضرب المبرح، لإجبارها على الخضوع على إجراء ” الختان ” ، بشكل كامل، خوفاً من عدم تحملها مدة غيابه الطويلة في السفر.

وأضافت الزوجة: ” بعد إجرائي الختان، رقدت على سرير المرض أعاني وأتلقى نظرات حماتي التي تتهمني بسوء الأخلاق لأدخل فى حالة نفسية سيئة وبكاء مستمر، وأطالب زوجي بأن يصطحبني معه في سفره، ليرحمنى من تسلط والدته ” .

وتابعت: ” أصبح مع الوقت يعاملنى بمنتهى الجهل أثناء نزوله إجازات يعنفني ويضربني ويتهمني أنه أصبح لا يستطيع العيش معى وأصبح يهددنى بزواجه من آخرى، لأنى لا أرضيه ” .

واختتم: ” تسببت معاملة القاسية، في أنني هربت بعد طرده لي ليلاً وطلبت الطلاق والحصول على حقوقي كاملة، ولكنه رفض وتركني معلقة، وبدأ يشوه سمعتي، وسط زملائي وأهالي منطقتي ” .