طالب يغتصب طفلا داخل مسجد

القاهرة(صدى):

اغتصب طالب بالفرقة الأولى بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر، طفلًا ذو 8 سنوات داخل دور مياه مسجد في إحدى القرى بمصر.

وقال المتهم، إنه انتهز وجود الطفل بمفرده وبعيدًا عن والده الكفيف، و طلب منه الذهاب معع إلى دورة المياه بالمسجد، مضيفًا: ” وبداخل أحد الدورات تحكم الشيطان في وارتكبت جريمتي بحق الطفل واغتصبته لكي أشبع رغبتي ” .

وألقت الشرطة القبض على المتهم، بعد تحرير محضر ضده من قبل خالة الطفل، التي كانت في استقباله بعد الواقعة ورأته وهو يبكي وسمعت منه تفاصيل ما حدث.