محطتي تبريد توصلان الهواء البارد إلى الحرم

علي القحطاني(صدى):

يأتي الهواء البارد في الحرم المكي، من محطتي تبريد كبيرتين تعملان على مدار الساعة لإيصال الهواء البارد إلى المسجد الحرام.

و تصل طاقة المحطتين الإجمالية إلى 159 ألف طن تبريد تكفي لتبريد 15 ألف شقة سكنية، حيث يتم ضخ المياه الباردة عبر أنفاق تصل بين المحطات والحرم على عمق 3 أمتار.

كما يوجد بالحرم وحدات لمناولة الهواء عبر أنابيب مخفية في القبو وسقف المسعى تعمل على توزيعه في أرجاء الحرم.

يذكر أن محطة التبريد الأولى تقع على مسافة 900 متر عن الحرم المكي، وتمد الحرم بـ120 ألف طن تبريد، كما أنها ثاني أكبر محطة تبريد على مستوى العالم، حيث تحتوي على 24 مبرداً كبيراً.

أما المحطة الثانية فتوجد في أجياد، أي على بعد 500 متر من الحرم المكي، وتصل قدرتها إلى 39 ألف طن، كما أنها تحوي ثلاثة أنواع من المبردات.