القهوة الخضراء تسرع عملية فقدان الوزن

أميرة خالد(صدى):

كشف خبير التغذية ريكي هاي ، عن فوائد حبوب البن الخضراء في إنقاص الوزن بطريقة طبيعية لا أضرار فيها .

وقال هاي، في مقال علمي ، إن مستخلص حبوب البن الأخضر، هو منبه طبيعي، يحتوي على كمية أقل من الكافيين من القهوة العادية، وأنه محمل بمضادات الأكسدة وحمض الكلوروجينيك، التي تساهم بشكل فعال في فقدان الوزن.

وقد بيّنت دراسة نرويجية، نشرت قبل أكثر من عقد من الزمن، الفوائد الجمة التي تحتوي عليها حبوب البن الخضراء، بعد متابعة ثلاثين شخصًا يعانون من زيادة الوزن على مدار 12 أسبوعًا، حيث تم فرزهم إلى مجموعتين، وطُلب من المجموعة الأولى تناول القهوة العادية، بينما طلب من المجموعة الثانية تناول مشروب مستخلص البن الأخضر.

ووجد الباحثون أن أفراد المجموعة التي تناولت القهوة الخضراء خسروا ما يقارب 5.4 كيلوجرامات من وزنهم خلال فترة المتابعة.

وبحسب الخبراء، فبالإضافة إلى المساعدة في تخفيف الوزن، فإن مستخلص بذور البن الأخضر يمكن أن يساعد في إنتاج الطاقة وتعزيز الدورة الدموية، وتعزيز الجهاز المناعي بفضل عنصر البوليفينول المضاد للأكسدة.

ويوصي الباحثون بتناول ما بين 200 – 400 ملجم من مستخلص حبوب البن الأخضر يوميًا.