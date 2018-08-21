عادل الحربي(صدى):

أوضحت جمعية حماية المستهلك، 8 خطوات للحد من انتقال العدوى في صالونات التجميل والمشاغل النسائية.

وتضمنت الخطوات الآتي:

1- التأكد من حصول العاملات على الشهادة الصحية.

2- التأكد أن مبرد الأظافر والقطع القطنية والإسفنجية وأدوات تلميع الأظافر جديدة وتستخدم لمرة واحدة، وتجنب مشاركة الأخرين فيها نهائيًا.

3- مقصات الأظافر وأدوات إزالة الزوائد الجلدية يمكن أن تنقل العدوى، فينبغي الحرص على استخدام الأدوات الخاصة فقط.

4- التأكد من استخدام الأدوات ذات الاستعمال الواحد لوضع المساحيق والكريمات.

5- الحذر من استخدام العاملات لأصابعهن المكشوفة في وضع المساحيق والكريمات.

6- تجنب استخدام أي مستحضرات وكريمات إذا تبيَّن أنها استخدمت على بشرة سيدة أخرى.

7- الأحواض المخصصة لوضع الأقدام أو الأيدي يجب أن يتم تنظيفها بالماء والصابون السائل، ثم تطهيرها بمحلول مطهر وذلك بعد كل جلسة استخدام، ويجب أن تأخذ عملية التنظيف والتطهير الوقت الكافي لإتمامها بعناية.

8- تجنب عمل تنظيف لليدين والقدمين بأدوات الأخرين، واستخدام الأدوات الشخصية تجنبًا للإصابة بالعدوى.