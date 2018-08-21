رحيل رونالدو صداع في رأس ” بيريز “

ماجد محمد(صدى):

لا يزال عدم تعويض رحيل البرتغالي كريستيانو رونالدو، عن صفوف ريال مدريد، يثير صدمة لدى عشاق ” الميرينجي ” ، الذين يحملوا رئيس النادي، فلورينتو بيريز، المسؤولية الكاملة في حال أخفق الفريق في حصد أي ألقاب، خلال الموسم الجاري.

وذكرت صحيفة ” كونفندسيال ” ، أن جماهير الريال لا تستوعب أن النادي لم يحسم صفقة قوية خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، لتعويض رحيل ” صاروخ ماديرا ” ، الذي أنتقل إلى صفوف يوفنتوس الإيطالي.

وأشارت الصحيفة إلى أن جماهير الملكي تعتقد أن سبب عدم قيام إدارة ناديها بالتعاقد مع أي مهاجم خلال الميركاتو الصيفي، هو بسبب رغبة ” بيريز ” في الحصول على خدمات أي من الثنائي، البرازيلي نيمار أو الفرنسي كيليان مبابي، والذي لن تقل قيمة صفقة أي منهما عن الـ300 مليون يورو.

وينتظر مسئولو ريال مدريد يوم 24 أغسطس، حيث من المفترض ان يوقع الأوروبي عقوبة على باريس سان جيرمان، بشأن عدم ” اللعب النظيف ” ، مما سيجبر النادي الباريسي على بيع أحد نجومه، والتي سيكون إما نيمار أو مبابي.

يذكر أنه في 3 يوليو الماضي، أعاد ” اليويفا ” فتح التحقيق مع باريس سان جيرمان لتحديد ما إذا كان النادي الفرنسي قد انتهك قواعد اللعب المالي أم لا، بعدما صرف 222 مليون يورو للتوقيع مع نيمار كما وقع مع مبابي مُعاراً مع خيار الشراء بـ180 مليون يورو.