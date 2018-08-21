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تمساح يسحب امرأة تحت الماء والشرطة تبحث عنه

تمساح يسحب امرأة تحت الماء والشرطة تبحث عنه
واشنطن(صدى):

تبحث الشرطة في ولاية ساوث كارولينا الأمريكية، عن تمساح هاجم امرأة وسحبها تحت الماء قرب بحيرة.

وذكر مكتب رئيس شرطة مقاطعة بوفورت : إن الهجوم وقع حوالي التاسعة من صباح الاثنين عند منتجع سي باينز على جزيرة هيلتون هيد.

وأوضح المكتب، أن التمساح يُعتقد أن طوله 2.5 متراً، وثد هاجم المرأة أثناء سيرها مع كلبها قرب بحيرة، وسحبها تحت سطح الماء، فيما لم يتعرض كلبها لأذى.


3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 18284 ] نشر منذ 4 ساعات

اختفاء بها مهوب صاحي ذا التمساح

[ عدد التعليقات: 42 ] نشر منذ 4 ساعات

وأبو محمد قبل يومين يقول لكم اطلقوا صراحه😕

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