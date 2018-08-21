مميزات وسلبيات محركات التيربو وكيفية المحافظة عليها

أميرة خالد(صدى):

التيربو من أشهر ابتكارات شركات تصنيع السيارات من أجل إضافة قدرات حصانية أعلى إلى محركات السيارات، وتعتمد فكرة عمل التيربو بالحصول على قوة حصانية إضافية من الهواء الذي يتم إدخاله إلى غرفة الاحتراق في المحرك، حيث أنه كلما زادت كمية الوقود والهواء الساخن التي يتم حرقها، زادت قوة دفع المحرك.

ونستعرض فيما يلي مميزات وسلبيات التيربو وكيفية المحافظة على المحرك الذي يستخدمه.

مميزات التيربو:

1- يزيد من القوة الحصانية للمحرك بنسبة عالية قد تصل إلى ثلاث أضعاف القوة الاساسية للمحرك.

2- لا يضيف التيربو الكثير من الوزن للمحرك، مقارنة بالقدرة الحصانية الكبيرة التي يضيفها.

3- لا يؤدي استخدام التيربو إلى استهلاك المزيد من الوقود، حيث أنه يعتمد على إعادة استخدام غازات العادم.

4- من الممكن استخدامه مع محركات صغيرة الحجم، ويعطي قدرة أكبر من المحركات الكبيرة التي لا تستخدم التيربو.

سلبيات التيربو:

1- أكبر سلبية هي الحرارة العالية التي يولدها نتيجة زيادة نسبة الاحتراق في المحرك، وهو ما قد يجلب الضرر للمحرك.

2- في الموديلات القديمة للسيارات يواجه السائق مشكلة في تأخر استجابة التيربو حتى يستطيع القيام بعمله، ولكن هذه المشكلة تلاشت مع السيارات الحديثة.

3- أحيانا ما تكون المحركات التي تستخدم التيربو أثقل قليلا على الزيت مقارنة بمحركات التنفس الطبيعي.

4- اشتكى بعض السائقين الذين يستخدمون التيربو من خروج الزيت من العادم.

الوقاية من سلبيات التيربو:

1- حتى لا تزيد درجة حرارة المحرك بصورة كبيرة يفضل تركيب نظام عادم رياضي، لمواجهة الضغط الكبير للعادم.

2- تركيب ردياتير كبير حتى يستطيع مواجهة الحرارة المرتفعة.

3- محاولة فتح فتحات تهوية في غطاء المحرك والمصد الأمامي.

4- يفضل تركيب مبرد داخلي للمحرك.