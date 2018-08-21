خادم الحرمين: نبذل الغالي والنفيس لخدمة ضيوف الرحمن

نايف السالم(صدى):

هنأ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ” حفظه الله ” ، القيادات المشتركة في الحج بحلول عيد الأضحى المبارك.

وأكد خلال كلمته اليوم أثناء استقبالهم، أن خدمة ضيوف الرحمن بمثابة شرف للمملكة، مؤكدًا أن العالم كله يشاهد ما تقدمه المملكة لخدمة ضيوف الرحمن.

وأضاف : ” نبذل الغالي والنفيس لخدمة الحجاج منذ عهد الملك المؤسس، وموضحًا أننا نتذكر في هذا اليوم جميع الشهداء الذي دافعوا عن الوطن لحمايته .